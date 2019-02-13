الوئام - متابعات

يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا، اليوم الأربعاء 13-2-2019 مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر ، في لقاء مثير ضمن ذهاب دور الــ16 لدوري أبطال أوروبا “التشامبيونزليج” لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وقبل المباراة تعرَّض فرينكي دي يونغ، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد هيراكليس ألميلو، يوم السبت الماضي، في الدوري الهولندي؛ ما قد يبعده عن لقاء فريقه مع ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، في تقرير لها فإن دي يونغ عانى من إصابة في الفخذ خلال لقاء فريقه مع هيراكليس ألميلو؛ ما أدى إلى خروجه في الدقيقة الـ 79 من أرض الملعب.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

من جانبه، رفض المدرب إيريك تين هاج، الجزم بإمكانية مشاركة دي يونغ بعد 3 أيام أمام ريال مدريد في ملعب يوهان كرويف أرينا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

علمًا أن دي يونغ كان عانى الخميس الماضي من آلام في الفخذ، لكنه شارك الجمعة في التدريبات بشكل جيّد؛ ما جعله يشارك أمام هيراكليس.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

على الجانب الاخر استدعى سانتياجو سولارى المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى 23 لاعباً فى قائمة الملكى استعداداً لمواجهة أياكس الهولندى فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا على ملعب “يوهان كرويف أرينا”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة أياكس الهولندى عدة غيابات أبرزها فرانشيسكو إيسكو ولوكا زيدان بقرار فنى وماركوس يورينتى للإصابة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام جولة الإياب بين ريال مدريد وأياكس الهولندى فى ملعب “سانتياجو برنابيو” 5 مارس المقبل.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

البطولة: دوري ابطال اوروبا

المباراة : اياكس امستردام الهولندي ضد ريال مدريد الاسباني

الملعب: ملعب يوهان كرويف أرينا

التوقيت: اليوم الاربعاء الموافق 13-2-2019 في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الحكم: سيمون مارسينياك

مساعد حكم: باويل سوكولنيكي

مساعد حكم: توماس ليستكيفيس

حكم رابع: توماس موسيال

المعلق : رؤوف خليف + خليل البلوشي

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

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