الرئيس الفلبيني يدعو إلى تغيير اسم البلاد لـ”مهارليكا”

متابعات- الوئام

دعا الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، في خطاب له إلى تغيير اسم البلاد إلى “مهارليكا”.

وقال في خطابه: “الديكتاتور الراحل فيرديناند ماركوس، كان محقا في سبعينيات القرن الماضي، عندما دعا إلى تغيير اسم الفلبين.. دعونا نغيره يومًا ما، كان ماركوس محقًا كان يريد تغيير الاسم إلى مهارليكا، جمهورية مهارليكا، لأن مهارليكا كلمة تنتمي للغة الملايو ومعناها الطمأنينة والسلام”.

وأثارت فكرة الرئيس الفلبيني ردود أفعال متضاربة من الشعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول البعض إن على الحكومة التركيز على المشاكل الأهم، فيما أعلن أخرون دعمهم للفكرة.

وذكر المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو، أن الفكرة “واحدة فقط من الكثير من الأفكار” للرئيس وأن تغيير الاسم يجب أن يكون من خلال القانون الذي يتعين أيضاً طرحه للاستفتاء.