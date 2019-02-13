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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 9 أشخاص وشركتين على صلة بإيران

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 9 أشخاص وشركتين على صلة بإيران
weam.co/573495
الوئام - متابعات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات جديدة على 9 أشخاص وشركتين على صلة بإيران.

وذكر بيان الوزارة أن مليشيا الحرس الثوري الإيراني استخدمت مؤتمرات شركة “نيو هوريزون” لجمع المعلومات الاستخباراتية وتجنيد العملاء.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ستوجه اتهامات إلى 4 إيرانيين لاستهدافهم موظفين في الحكومة الأمريكية بهجمات إلكترونية.

وأعادت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي فرض عقوبات اقتصادية، وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران بسبب سياستها العدائية إقليميا ودوليا.

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