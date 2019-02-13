التعليقات: 0

وزارة العدل الأمريكية تتهم مسؤولة سابقة باستخبارات السلاح الجوي بالتجسس لمصلحة إيران

وزارة العدل الأمريكية تتهم مسؤولة سابقة باستخبارات السلاح الجوي بالتجسس لمصلحة إيران
weam.co/573505
الوئام - متابعات

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، ضابطة سابقة بسلاح الجو الأمريكي تدعى مونيكا ويت، بمساعدة إيران، فيما وصفته واشنطن بأنها عملية تجسس إلكتروني تستهدف ضباطاً بالمخابرات.

وفي إطار التحرك الأمريكي، فرضت واشنطن عقوبات على شركتين مقرهما إيران، وهما منظمة نيو هورايزون وشركة نت بيجارد سماوات، وعدد من الأفراد المرتبطين بهما.

وقالت وزارة الخزانة إن نت بيجارد استهدفت أفراداً سابقين وحاليين بالحكومة والجيش بحملة إلكترونية خبيثة، وقالت إن نيو هورايزون نظمت مؤتمرات دولية تدعم جهوداً لفيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، لتجنيد حضور أجانب وجمع معلومات منهم.

روابط ذات صلة

وزير النفط الإيراني: العراق مدين بملياري دولار لطهران

وزير النفط الإيراني: العراق مدين بملياري دولار لطهران

واشنطن تتهم هواوي الصينية بانتهاك العقوبات على إيران

واشنطن تتهم هواوي الصينية بانتهاك العقوبات على إيران

ألمانيا.. النيابة توقف مستشارا للجيش بشبهة التجسس لصالح إيران

ألمانيا.. النيابة توقف مستشارا للجيش بشبهة التجسس لصالح إيران

بومبيو: نعمل مع حلفائنا لمواجهة أجندة إيران.. ولن نغادر المنطقة قبل هزيمة الإرهاب

بومبيو: نعمل مع حلفائنا لمواجهة أجندة إيران.. ولن نغادر المنطقة قبل هزيمة الإرهاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>