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https://www.youtube.com/watch?v=simKAafjgLc&feature=youtu.be

بالتفاصيل .. تعرف على المشاريع التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين وتصنيفها وتكلفتها

بالتفاصيل .. تعرف على المشاريع التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين وتصنيفها وتكلفتها
weam.co/573521
الوئام-متابعات

قام خادم الحرمين الشريفين بافتتاح ووضع حجر أساس 1281 مشروعاً تشمل جميع القطاعات التنموية في منطقة الرياض بتكلفة بلغت 82 مليار ريال

و جاءت مشاريع الافتتاح كالتالي:  هيئة تطوير مدينة الرياض: 12 مشروعا بتكلفة 881 مليون ريال في الرياض منها مشروع التأهيل البيئي لبحيرات الحاير و مشاريع تخفيض منسوب مياه أرضية و مشاريع إنشائية في حي السفارات
وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات: 10 مشاريع بتكلفة 1.243 مليون ريال للألياف البصرية و شبكة النطاق العريض لشركة الاتصالات السعودية
وزارة التعليم: 111 مشروعا تعليميا بتكلفة 2.808 مليون ريال تغطي كافة المنطقة بما فيها من جامعات و مستشفيات جامعية و كليات و مباني إدارية و مراكز إشراف و مجمعات تعليمية بنين و بنات
الهيئة السعودية للمدن الصناعية و مناطق التقنية: 54 مشروعا بتكلفة 3.102 مليون ريال لتطوير مدن صناعية و إنشاء مصانع نموذجية بالإضافة لمشاريع الخدمات المساندة للمدن
وزارة البلدية والشؤون القروية: 385 مشروع في كافة محافظات المنطقة بتكلفة 3073 مليون ريال تتضمن مشاريع الطرق وتصريف مياه السيول ومشاريع الحدائق العامة ومشاريع المباني البلدية والمرافق العامة
وزارة البيئة: 38 مشروعا بتكلفة 2.401 ريال لمحطات التنقية لشبكات و خزانات المياه و إنشاء و تجهيز مركز الملك عبدالعزيز للخيل الأصيلة بالثمامة ومشروع بـ 1.036 مليون ريال لتنفيذ خطوط التغذية الجديدة للمياه المحلاة بالرياض

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