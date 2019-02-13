سفير خادم الحرمين يزور معرض بغداد الدولي

زار سفير خادم الحرمين الشريفين في العراق، عبدالعزيز بن خالد الشمري، معرض بغداد الدولي للكتاب 2019 حيث بدأها بالجناح السعودي وكان في استقباله الأستاذ أحمد الحمدان رئيس جمعية الناشرين السعوديين وكذلك رئيس اتحاد الناشرين العراقيين والمسؤول عن معرض بغداد الدولي للكتاب الدكتور عبدالوهاب الراضي.

السفير “الشمري” التقى الوفد السعودي المكون من عدد الأكاديميين والباحثين والإعلاميين والشعراء والأدباء السعوديين، كما حضر محاضرة للدكتور صالح المسند عن الفهرس العربي.

كما عبر عن سعادته الغامرة لما رأه في المعرض وقال إن تحل جمعية الناشرين السعوديين ضيف شرف في معرض بغداد الدولي للكتاب 2019 هو فخر لنا ويعكس مدى الروابط الأخوية بين البلدين والرغبة المستمرة في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة.

وقال السفير “الشمري”: “بغداد هي عاصمة التاريخ والحضارة، والعراق والعراقيين هم المركز الحضاري الإسلامي على مدى التاريخ”.

يذكر أن الجناح سيشهد فعاليات ثقافية وأمسيات شعرية يشارك فيها مثقفون ومثقفات سعوديون للحديث عن العلاقات الثقافية السعودية ـ العراقية.