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شكوى مصرية للأمم المتحدة بشأن تجسس قطر على لاعبين مصريين

شكوى مصرية للأمم المتحدة بشأن تجسس قطر على لاعبين مصريين
weam.co/573532
الوئام - متابعات

أعلن أعضاء بمجلس النواب المصري أن البرلمان سيتخذ خطوات جادة ضد اختراق وتجسس قطر على حسابات اللاعبين المصريين.

وأكد النواب، في تصريحات لمواقع مصرية، أن المجلس سيبحث إمكانية تقديم شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة حال التأكد من تورط الدوحة في هذة الفضيحة بتهم انتهاك ميثاق الشرف بين الدول.

وكشفت وثائق جديدة عن سرقة قطر لرسائل بريد إلكتروني تخص 8 من لاعبي كرة القدم المصريين وغيرهم من الشخصيات البارزة، إذ كانوا جزءاً من خطة قرصنة موسعة طالت أكثر من 1200 شخصية دولية من أصحاب النفوذ، ما يوجه رسالة تحذير للعالم قبل انطلاق مونديال 2022.

وأضاف النواب المصريون، أن قطر تسعى للحصول على تنظيم مونديال كأس العالم 2022 بطرق غير شرعية، وأنها تسعى للضغط على اللاعبين المصرين للاستجابة إلى مخططات تنظيم الحمدين الإرهابي.

واستنكر الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، اختراق قطر لحسابات اللاعبين المصريين وغيرهم من الشخصيات البارزة قبل انطلاق مونديال 2022، مؤكداً أن ذلك ليس إلا محاولة للضغط على لاعبي مصر وغيرهم للاستجابة إلى مخططات تنظيم الحمدين.

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