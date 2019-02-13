طبيب سعودي: دراسات تثبت أن مياه زمزم مفيدة لمرضى السرطان

قال الدكتور عبدالله الذيابي، إن مياه زمزم تُعَدُّ مفيدة لمرضى السرطان، بحسب دراسة مختبرية أُجريَت على سرطان الرئة ونُشرت عام 2017.

وأشار الذيابي إلى أن الدراسة أثبتت أن مياه زمزم أدّت إلى تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وقد يُفسَّر ذلك بتوافُر عدة عوامل منها: المزيج الفريد من المعادن في هذا الماء.

وأوضح أنه تمَّ التوصل إلى النتيجة نفسها في بحث آخر على خلايا سرطان القولون، إلا أنَّ تأكيد هذه المعلومات وإعطاء نتائج عن مدى الفعالية العلاجية لماء زمزم في علاج السرطان يستلزم إجراء المزيد من الأبحاث الطبية.

وتعد درجة الحموضة لماء زمزم عالية PH=8 (قلوية)، إذ أثبتتْ الأبحاث الطبية أن الخلايا السرطانية تنمو في الوسط المائل للحموضة، وقد يعدُّ من العوامل المهمة في انتشار الورم في أعضاء الجسم.

ونوه الذيابي إلى أن شُرب ماء زمزم في حالة الإصابة بالسرطان لا يُغني عن العلاج بالطرق المتنوعة في الطب الحديث؛ من علاج جراحيٍّ أو علاج كيميائيٍّ أو علاج إشعاعيٍّ وغيرها.

واستطرد: “لا يوجد إثبات علمي ينصح مرضى السرطان بعدم شرب ماء زمزم، سواء بسبب تعارُضه مع الأدوية المستخدَمة للعلاج أو لأيِّ سبب آخر، ولذلك يُنصح المريض أنْ يسأل الطبيب المعالج عن النصائح والإرشادات التي يجب عليه اتباعها في حال استخدام الأدوية الكيميائية أو غيرها”.

يأتي ذلك بعد تصريحات الدكتورة خولة الكريع، العالمة السعودية في مجال جينات السرطان، والتي أثارت جدلا واسعا، خلال لقائها ببرنامج “في الصورة” مع الإعلامي عبدالله المديفر على “روتانا خليجية”، بتصريحاتها حول ماء زمزم، والتي قالت فيها إنه غير مفيد لمرضى السرطان، لأنه يحتوي على نسبة ملوحة عالية.

وحول آليات التعامل الأخرى مع السرطان، قال “الذيابي” إنه يجب تناول الغذاء الصحي المتوازن خصوصًا في أثناء وبعد علاج السرطان؛ وذلك لعدة أسباب أبرزها: الحفاظ على القوة والطاقة، تحمُّل الآثار الجانبية للأدوية، وتقليل خطر الإصابة بالالتهابات.

ونوه بنصائح جمعية السرطان الأمريكية النصائح الغذائية المهمة لمرضى السرطان، وأبرزها: تناوُل بروتين أكثر (من الأسماك، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون والبيض وغيرها)، تناوُل الدهون الصحية (بعض الزيوت النباتية مثل: زيت الزيتون، وزيت الذُّرة، وزيت عباد الشمس) والتقليلُ من الدهون المهدرَجة, تناوُل الفواكه والخضروات والأغذية الغنية بالألياف، والحصول على الكمية الكافية من الفيتامينات والمعادن.

يذكر أن ماء زمزم عبارة عن مياه غنية بمجموعة متنوعة من المعادن، تعتبر قلوية (أيْ ذات درجة حموضة عالية PH=8)، إضافة إلى أنها قد تحدُّ من الإجهاد التأكسدي الذي يرتبط بالعديد من الأمراض.