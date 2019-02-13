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في وقوفها إلى جانب القضية

عاجل .. المملكة تُسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 60 مليون دولار لأشهر نوفمبر وديسمبر 2018 ويناير 2019

عاجل .. المملكة تُسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 60 مليون دولار لأشهر نوفمبر وديسمبر 2018 ويناير 2019
weam.co/573548
الوئام-واس

صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، بأن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل مبلغ 60 مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، لأشهر نوفمبر وديسمبر 2018 ويناير 2019م.
وأوضح السفير بأن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.

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