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بمناسبة مشاريع الرياض

خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية في الرياض

خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية في الرياض
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الوئام-متابعات

بمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لعدد من المشاريع التنموية في منطقة الرياض، فقد وجه “أيده الله” بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأجزل له الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب.
// انتهى //

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