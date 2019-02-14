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مقتل 7 حوثيين في كمين للجيش اليمني بالضالع

مقتل 7 حوثيين في كمين للجيش اليمني بالضالع
weam.co/573576
الوئام - متابعات

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل 7 من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، في كمين نفذه الجيش اليمني في مديرية الحشاء غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر بيان الوزارة أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، استدرجت مجموعة من المليشيا إلى منطقة “نجد المكلة”، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ.

وأسفر الكمين عن مقتل 7 من الانقلابيين، وأسر 4 آخرين، بالإضافة إلى تدمير دورية تابعة لهم.

في السياق ذاته، تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، من السيطرة على التلال المطلة على خط “الزقماء” الرابط بين مديرية الحشاء، ومنطقة “سناح” والمناطق المحددة لمديرية قعطبة، عقب معارك تكبدت خلالها المليشيا قتلى وجرحى.

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