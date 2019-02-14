مصادر لـ”الوئام”: استقطاب اللاعبين المميزين في دوري المدارس لـ”المحترفين”

الرياض - الوئام: سيف الرخيص

قالت مصادر إنه سيتم اختيار عدد من اللاعبين المتميزين خلال فترة بطولة دوري المدارس المنظمة بالتعاون بين وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة، واستقطابهم لأندية دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى فئة الناشئين والشباب.

وأضافت لـ”الوئام”: “على ذلك ستكون هذه البطولة الرافد الأول لإكتشاف اللاعبين المميزين لاختيارهم للأندية السعودية بعد ان كانت فرق الحواري هي المغذّي الأول والوحيد للفرق السعودية”.

وافتتح دوري المدارس في ثانوية عرقه بمنطقة الرياض، اليوم، وتشرف بافتتاح الحفل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ووزير التعليم سعادة الدكتور حمد آل الشيخ وعدد من اللاعبين والنجوم السعوديين.