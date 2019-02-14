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ترامب أكد أنه سيستخدم الفيتو الرئاسي لتعطيل قرار الكونجرس بشأن اليمن

ترامب أكد أنه سيستخدم الفيتو الرئاسي لتعطيل قرار الكونجرس بشأن اليمن
weam.co/573593

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنه سيستخدم حق الفيتو الرئاسي لتعطيل قرار من الكونجرس الأمريكي بشأن اليمن.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب أكد دعمه لعمليات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، لدعم الشرعية في اليمن ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الإدارة الأمريكية تدعم عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ضد الانتهاكات الإيرانية في المنطقة.

ورفض الجمهوريون توجه نواب ديمقراطيين في الكونجرس لوقف التعاون مع تحالف دعم الشرعية.

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