الأمير تركي الفيصل: لا علاقة للأمير محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي

الرياض- الوئام:

أجرى رئيس الاستخبارات السعودية السابق، تركي الفيصل، حوارا مع شبكة CNN الأميركية، برأ فيه ساحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من المعرفة المسبقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد الأمير تركي الفيصل أن وجود علاقات سعودية – إسرائيلية ضرب من الخيال، وأن موقف السعودية تجاه فلسطين لم يتغيَّر، والأحاديث الإسرائيلية التي تُنقل عن عقد لقاءات في السر بين الجانبين السعودي والإسرائيلي ضرب من الخيال، وغير صحيحة.

وسألت المذيعة الأمريكية الفيصل عن مستجدات التحقيقات في قضية خاشقجي فأجاب: العملية القضائية جارية، ولا يجب على الناس أن تتوقع إنهاء الأمر قبل أن تنتهي العملية.

وعلق الفيصل على حديث السيناتور بالكونجرس الأمريكي تيم كين بتحميل السعودية الأسباب حول قضية خاشقجي بناء على تقارير استخباراتية قائلاً: أعتقد أن على السيناتور أن يطبِّق معياره على كونجرسه وقيادته؛ فتلك الحرب التي خاضتها أمريكا على العراق كانت مبنية على تقارير استخباراتية مفبركة، فأين المقارنة هنا؟!.