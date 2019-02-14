الرياض- الوئام:

يستضيف لاتسيو الايطالي إشبيلية الاسباني اليوم الخميس الموافق 14-2-2019 حامل لقب “يوروبا ليغ” ثلاث مرات اعوام 2014 و2015 و2016، علما أنه أحرز اللقب أيضاً عامي 2006 و2007 عندما كانت المسابقة تعرف باسم كأس الاتحاد.

مشاهدة مباراة لاتسيو وإشبيلية بث مباشر في الدوري الاوروبي

وتأهل لاتسيو الى دور الـ 32، بحلوله في المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط خلف المتصدر إينتراخت فرانكفورت الالماني (18 نقطة).

مشاهدة مباراة لاتسيو وإشبيلية بث مباشر في الدوري الاوروبي

وحجز إشبيلية بطاقة التأهل لهذا الدور في مباراته الأخيرة على أرضه أمام كراسنودار الروسي بفوزه بنتيجة (3-صفر)، ليتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمتين، وبفارق الأهداف عن وصيفه الروسي.

مشاهدة مباراة لاتسيو وإشبيلية بث مباشر في الدوري الاوروبي

من جهته توقع رئيس نادي إشبيلية، خوسيه كاسترو أن تكون المباراة المرتقبة اليوم الخميس بين الفريق الأندلسي ولاتسيو الإيطالي، اللذين وصفهما بفريقين كبيرين في الدور 32 ببطولة الدوري الأوروبي “صعبة”، ولكنه متفائل بشأن قدرة فريقه على تحقيق نتيجة جيدة.

مشاهدة مباراة لاتسيو وإشبيلية بث مباشر في الدوري الاوروبي

واعترف كاسترو في تصريحات صحافية بأن إشبيلية لا يمر حالياً بأفضل لحظاته في الموسم ولكنه حذر من أن الفريق الإسباني حامل لقب البطولة خمس مرات قادر على تقديم أداء جيد فيما يعتبرها بطولته، ومن ثم فإنه واثق في قدرته على تقديم مباراة كبيرة وسيحقق فيها نتيجة جيدة.

مشاهدة مباراة لاتسيو وإشبيلية بث مباشر في الدوري الاوروبي

وشدد على أن عدم الاعتراف بأن هذه الفترة غير جيدة بالنسبة للفريق سيكون مثيراً للسخرية ولكنه ذكر بأن إشبيلية مر بفترة سيئة في سبتمبر ولكنه تمكن لاحقاً من تصحيح مساره والارتقاء للمراكز الأربعة الأولى المؤهلة لـ”التشامبيونز ليغ”.

مشاهدة مباراة لاتسيو وإشبيلية بث مباشر في الدوري الاوروبي

ورغم تأكيده أن لاتسيو “فريق قوي”، أبدى كاسترو ثقته في أن إشبيلية سيعود لتقديم نتائج جيدة لأن طموحاته مازالت عند أعلى مستوى، ما يعني “الفوز بالبطولة، وهذا ليس سهلاً بالطبع”.

مشاهدة مباراة لاتسيو وإشبيلية بث مباشر في الدوري الاوروبي

موعد مباراة لاتسيو وإشبيلية في الدوري الاوروبي

البطولة: الدوري الاوروبي 2018-2019

المباراة : لاتسيو – إيطاليا ضد إشبيلية – أسبانيا دور الـ 32

الملعب: ملعب الأوليمبيكو

الحكم: سلافكو فينسيتش

مساعد حكم: توماس كلانسنيك

مساعد حكم: أندراز كوفاسيتش

حكم رابع: غريغا كوردو

المعلق : سوار الذهب

التوقيت : تنطلق المواجهة بين فريقي لاتسيو وإشبيلية اليوم الخميس الموافق 14-2-2019 في تمام الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:55 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة:

سكاي كالشيو 3

BT Sport ESPN

RTL 7 (هولندا)

Sport TV 3

Digi Sport 1 HD Hungary

Digi Sport 1 HD Romania

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 4

Arena Sport 5

Cosmote Sport 3 HD

Arena Sport 3 HD Cro

Movistar Liga de Campeones HD