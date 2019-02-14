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لحضور عدة مناسبات

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.. الشيخ سعد الشثري في الكاميرون

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.. الشيخ سعد الشثري في الكاميرون
weam.co/573622
ياوندي - الوئام:

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون، محمد بن سليمان المسهر، مأدبة عشاء في منزله بالعاصمة ياوندي احتفاءً بزيارة المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء ، فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وإمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي.

وتأتي زيارة أصحاب الفضيلة للكاميرون، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لحضور عدة مناسبات، تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومنها افتتاح أعمال توسعة مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي، في العاصمة ياوندي، المقررة اليوم الخميس، والحفل الختامي لمسابقة تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية، الدولية، المقامة حاليًا بالكاميرون، بمشاركة ثلاث دول، إضافة إلى الدولة المضيفة، الكاميرون.

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