الرياض- الوئام:

يحل آرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى ضيفاً على باتي بوريسوف البيلاروسي في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس الموافق 14-2-2019 بملعب “هارادزكي” في ذهاب دور الـ 32 بمسابقة الدوري الاوروبي “اليوروباليج”.

مشاهدة مباراة ارسنال وباتي بوريسوف بث مباشر فى الدورى الاوروبى

وحجز أرسنال مقعده فى دور الـ 32 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة، فيما حل باتي بوريسوف وصيفاً في المجموعة الـ 12 خلف تشيلسي الإنجليزي ومتفوقاً على مول فيدي المجري وباوك اليوناني.

مشاهدة مباراة ارسنال وباتي بوريسوف بث مباشر فى الدورى الاوروبى

ويسعى أرسنال لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم تعزز من آماله في التأهل لدور الـ 16 من منافسات البطولة قبل خوض مباراة الإياب الخميس القادم بملعب “الإمارات”.

مشاهدة مباراة ارسنال وباتي بوريسوف بث مباشر فى الدورى الاوروبى

وشارك محمد الننى فى خمس مباريات مع أرسنال بمسابقة الدورى الاوروبى “اليوروباليج” هذا الموسم، صنع خلالها هدفاً وحيداً.

مشاهدة مباراة ارسنال وباتي بوريسوف بث مباشر فى الدورى الاوروبى

ويعود أرسنال إلى مسابقة الدوري الأوروبي بعد الفوز الذي تحقق على هدرسفيلد بنتيجة (2-1) في الدوري الإنجليزي السبت الماضي، والذي وضع الفريق في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام تشيلسي، وبنقطة خلف مانشستر يونايتد.

مشاهدة مباراة ارسنال وباتي بوريسوف بث مباشر فى الدورى الاوروبى

في المقابل لا يحمل باتي بوريسوف ذكرى جيدة من مواجهتيه الأخيرتين أمام الأندية الإنجليزية، إذ خسر أمام تشيلسي ذهاباً وإياباً في دور المجموعات، لكنه يتسلح بفوزه بلقب الدوري المحلي في الأعوام الـ13 الأخيرة.

مشاهدة مباراة ارسنال وباتي بوريسوف بث مباشر فى الدورى الاوروبى

موعد مباراة ارسنال وباتي بوريسوف بث مباشر فى الدورى الاوروبى

البطولة: الدوري الاوروبي 2018-2019

المباراة: باتي بوريسوف – روسيا البيضاء ضد آرسنال – إنجلترا دور الـ 32

الملعب: بوريسوف أرينا

الحكم: سردجان جوفانوفيتش

مساعد حكم: أوروس ستويكوفيتش

مساعد حكم: ميلان ميهايلوفيتش

حكم رابع: دراغان بوجيسيفيتش

المعلق : احمد البلوشي

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 14-2-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة للمباراة:

سكاي كالشيو 4

BTV Action

Sport TV 2

Arena Sport 3

Digi Sport 2 HD Hungary

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 11 EN

BT Sport 2 / HD

Digi Sport 3 HD Romania

Cosmote Sport 4 HD

6`eren

Arena Sport 5 HD Cro

Movistar Liga de Campeones 4

RMC Sport 2