الرياض- الوئام:

يأمل نادي نابولي الإيطالي أن يكون لقاءه ضد زيورخ السويسري من أجل حسم التأهل بشكل مباشر من الذهاب عندما يلتقيه مساء اليوم الخميس الموافق 14-2-2019 في ملعب ليتزيجروند وذلك ضمن دور الــ32 في بطولة الدوري الاوروبي 2018-2019.

مشاهدة مباراة نابولي وزيورخ السويسري بث مباشر في الدوري الاوروبي

ورغم أن اللقاء سيكون صعبا وفي أجواء مختلفة إلا أن الفريق الإيطالي الكبير بخبرات لاعبيه يأمل أن يفوز علي المنافس الصعب، والذي يحتمل أن يبدي بعض الصعوبات ضد النادي الإيطالي خصوصا أن اللقاء سيكون علي ملعبه وبين جماهيره.

مشاهدة مباراة نابولي وزيورخ السويسري بث مباشر في الدوري الاوروبي

موعد مباراة نابولي وزيورخ السويسري في الدوري الاوروبي

البطولة: الدوري الاوروبي 2018-2019

المباراة: زيوريخ – سويسرا ضد نابولي – إيطاليا دور الـ 32

الملعب: ملعب ليتزيجروند

الحكم: ميلوراد مازيك

مساعد حكم: ميلوفان ريستيك

مساعد حكم: داليبور دجورجيفيتش

حكم رابع: نيمانيا بيتروفيتش

المعلق : محمد بركات

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 14-2-2019 في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

سكاي كالشيو 2

BT Sport ESPN

Ring.bg

beIN SPORTS HD 4

beIN SPORTS HD 13 EN

RTS Deux HD

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

Sport TV 5

Arena Sport 5

Cosmote Sport 4 HD

Arena Sport 5 HD Cro

Movistar Liga de Campeones HD3