الرياض- الوئام:

يستضيف فريق رابيد فيينا مساء اليوم الخميس الموافق 14-2019 فريق انترميلان الايطالي فى ذهاب دور الـ32 بدور المجموعات للدورى الأوروبى 2018-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة انترميلان ورابيد فيينا بث مباشر في الدوري الاوروبي

وقبل المواجهة المرتقبة استبعد لوتشيانو سباليتى المدير الفنى لفريق إنتر ميلان الإيطالى ماورو إيكاردى من قائمة النيراتزورى المتجهة إلى النمسا لمواجهة رابيد فيينا فى ذهاب دور الـ32 بدور المجموعات للدورى الأوروبى.

مشاهدة مباراة انترميلان ورابيد فيينا بث مباشر في الدوري الاوروبي

ويأتى استبعاد ماورو إيكاردى من قائمة مباراة إنتر ميلان لمباراة بطل النمسا فى الدورى الأوروبى، عقب قرار سحب شارة القيادة منه ومنحها للصربى سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الإنتر.

مشاهدة مباراة انترميلان ورابيد فيينا بث مباشر في الدوري الاوروبي

جاء هذا كرد فعل لعدم وصول اللاعب ماورو إيكاردى لاتفاق مع مسئولى إنتر ميلان من أجل تجديد عقده المنتهى فى يونيو 2021، وبهذا قد يكون أمر رحيل اللاعب الأرجنتينى مؤكدا بنسبة كبيرة نهاية الموسم الجارى، وسط توقعات بانتقاله إلى ريال مدريد المهتم بضمه.

مشاهدة مباراة انترميلان ورابيد فيينا بث مباشر في الدوري الاوروبي

موعد مباراة انترميلان ورابيد فيينا في الدوري الاوروبي

البطولة: الدوري الاوروبي 2018-2019

المباراة: رابيد فيينا – النمسا ضد انتر ميلان – إيطاليا دور الـ 32

الملعب: أليانز ستاديوم

الحكم: توبياس ستيلر

مساعد حكم: مايك بيكيل

مساعد حكم: كريستيان غيتلمان

حكم رابع: مارك بورسش

المعلق : خالد الحدي

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 14-2-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

سكاي كالشيو 2

NOVA SPORTS 1 CZECH

Ring.bg

beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 13 EN

Sport TV 5

Cosmote Sport 5 HD

Digi Sport 4 HD Romania

Match! Igra HD

Digi Sport 3 HD Hungary