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أثناء تنفيذ هبوط اضطراري

مقتل 5 بينهم 3 أمريكيين بتحطم طائرة في كينيا

مقتل 5 بينهم 3 أمريكيين بتحطم طائرة في كينيا
weam.co/573630
نيروبي -الوئام:

قال مصدر في الشرطة، إن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة الوادي المتصدع الكبير في كينيا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أمريكيين.

وقال شهود إن الطائرة ارتطمت بشجرة أثناء تنفيذ هبوط اضطراري، ثم تحطمت في حقل بمقاطعة كيريشو غربي العاصمة نيروبي.

وقال مصدر الشرطة إن الطيار الكيني وراكباً آخر، لم تتحدد جنسيته بعد، لقيا حتفهما أيضاً.وذكرت سلطة الطيران المدني في كينيا، أنها تلقت نداء استغاثة من الطائرة.

وقالت: “دفع ذلك فريقنا للبحث والإنقاذ لبدء مهمة طارئة”، مضيفة أنها بدأت تحقيقاتها بشأن الحادث.وقال المصدر إن الأمريكيين الذين لقوا حتفهم هم رجل وامرأتان.

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