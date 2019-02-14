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محملة بأمطار وثلوج ورياح عاتية

عاصفة قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاصفة قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية
weam.co/573636
واشنطن- الوئام:

ضربت عاصفة قوية محملة بأمطار وثلوج ورياح عاتية ولاية كاليفورنيا الأمريكية فيما أطلقت تحذيرات من ولاية أريزونا حتى ولاية واشنطن.

ومن بين المناطق الأكثر تضررا شمال كاليفورنيا، حيث هطلت أمطار مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، على أجزاء من منطقة زراعة العنب بمقاطعة سونوما.

وفي وادي ساكرامنتو، صدرت تحذيرات للأرصاد حيث أدت العاصفة (بينابل إكسبريس) الدافئة إلى هطول أمطار على الجبال مما تسبب في ذوبان الجليد وفيضان القنوات المائية.

ومن المتوقع أن تجلب العاصفة موجة أخرى من الأمطار والثلوج يومي الخميس والجمعة في جبال سييرا نيفادا، حيث سيصل منسوب تساقط الثلوج إلى مستوى جديد عند 2.4 متر.

والعاصفة (بينابل إكسبريس) من بين عدة عواصف شتوية شهدتها الولايات المتحدة من سياتل إلى بوسطن مما أدى إلى تعطل حركة المواصلات وانقطاع الكهرباء عن ملايين الأمريكيين.

وحذرت هيئة الأرصاد الأمريكية من أن المناطق المحيطة بلوس انجليس قد تشهد أمطارا يتجاوز منسوبها 13 سنتيمترا، مما سيحدث سيولا وانهيارات طينية، خاصة قرب مناطق تعرضت لحرائق غابات في الآونة الأخيرة.

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