التعليقات: 0

وحصر المخالفين وتطبيق الإجراءات

جولات تفتيشية لمنع بيع حليب الإبل في العاصمة المقدسة

جولات تفتيشية لمنع بيع حليب الإبل في العاصمة المقدسة
weam.co/573654
الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالعاصمة المقدسة، مع اللجنه المشكله من محافظة العاصمة المقدسة، والأمانة، والشرطة، وفرع وزارة التجارة والاستثمار، جولات تفتيشية رقابية، استهدفت بائعي حليب الابل على الطرقات والأسواق، لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

وجرت إزالة حظائر الإبل الواقعة على طريق مكة – الليث (محطة أبو دبيل) بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك سعيا منها لمنع انتشار ظاهرة بيع الحليب بشكل عشوائي، الذي قد يكون سببا فى نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان، ولا سيما الأمراض المشتركة وعلى رأسها الحمى المالطية “البروسيلا”، العطيفة، اللليستريا والسالمونيلا، مسببه الإسهال والقىء والتشنج والحمى.

يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض التي يسببها تناول الحليب الخام أكثر ١٠٠ مرة من مخاطر الإصابة بنفس الأمراض في حالة تناول الحليب المبستر، كما أن الحليب الخام مسؤول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

روابط ذات صلة

غدا.. بدء المرحلة الثانية لتطوير حي النكاسة بالعاصمة المقدسة

غدا.. بدء المرحلة الثانية لتطوير حي النكاسة بالعاصمة المقدسة

أمير مكة بالنيابة يدشن مشاريع تنموية لأهالي محافظتي الجموم وبحرة

أمير مكة بالنيابة يدشن مشاريع تنموية لأهالي محافظتي الجموم وبحرة

إنقاذ حياة معتمرة أربعينية من تسمم بالدم بمدينة الملك عبدالله الطبية

إنقاذ حياة معتمرة أربعينية من تسمم بالدم بمدينة الملك عبدالله الطبية

رسمياً: لجنة لمنع بيع حليب الابل في جدة

رسمياً: لجنة لمنع بيع حليب الابل في جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>