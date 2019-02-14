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بناءً على توجيه مدير الأمن العام

تكريم رجال أمن كشفوا غموض عددٍ من الحوادث المرورية

تكريم رجال أمن كشفوا غموض عددٍ من الحوادث المرورية
weam.co/573660
جدة- الوئام:

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة سعادة اللواء / عيد بن سعد العتيبي عدداً من منسوبي مرور محافظة جدة ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من الحوادث المرورية مؤخراً, ونقل لهم خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وبهذه المناسبة ثمن سعادة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة لمعالي مدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفرع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة.

ومؤكداً عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانه في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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