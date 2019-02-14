التعليقات: 0

ويذكر بدورها في مكافحة الإرهاب

“الإيسيسكو” تندد بموقف المفوضية الأوروبية من المملكة العربية السعودية

“الإيسيسكو” تندد بموقف المفوضية الأوروبية من المملكة العربية السعودية
weam.co/573666
الوئام - متابعات

نددت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، بشدة، بموقف المفوضية الأوروبية السلبي من المملكة العربية السعودية، الدولة العضو في الإيسيسكو، والمتمثل في إضافتها إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وقال المدير العام للإيسيسكو، الدكتور عبدالعزيز التويجري، إن المملكة العربية السعودية شريك فعال في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، كما شرعت في تنفيذ رؤية استراتيجية ومبادرات جديدة لمكافحة الرسائل الإرهابية وتعطيل تمويل الإرهاب، باعتبارها عضوا مؤسسا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

واستغرب المدير العام للإيسيسكو تجاهل المفوضية الأوروبية للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب، ومن ذلك إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في الرياض، وتكثيف الجهود لمكافحة الرسائل الإرهابية، وتطوير برامج مكافحة التطرف من خلال مركز الملك عبدالله للحوار الوطني، وإنشاء هيئة محلية جديدة مستقلة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ، والقيام برقابة صارمة على القطاع المصرفي، وتشديد العقوبات المفروضة على تمويل الإرهاب.

كما أن السعودية على، المستويين الإقليمي والدولي، أكدت  التزامها بمكافحة تمويل الإرهاب في المملكة وفي منطقة الخليج.  وتشارك إلى جانب الولايات المتحدة  الأمريكية في رئاسة مركز استهداف التمويل الإرهابي. إلى غير ذلك من المبادرات الإيجابية المتعددة في مجال مكافحة الإرهاب.

ودعا المديرالعام للإيسيسكو، المفوضية الأوروبية، إلى التراجع عن ما قامت به، احتراما للجهود المحلية والإقليمية والدولية الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

روابط ذات صلة

مصر تجدد حبس ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل الإرهاب

مصر تجدد حبس ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل الإرهاب

مفوض الاتحاد الأوروبي يهاجم “هواوي”: علينا أن نقلق

مفوض الاتحاد الأوروبي يهاجم “هواوي”: علينا أن نقلق

“دبي” ترد على الكويت بشأن قضية “الأموال المحتجزة”

“دبي” ترد على الكويت بشأن قضية “الأموال المحتجزة”

الأوروبيون أكثر اكتئابا.. و84 مليونا يعانون من أمراض نفسية

الأوروبيون أكثر اكتئابا.. و84 مليونا يعانون من أمراض نفسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>