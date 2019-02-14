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والنفط يرتفع نحو 1%

برنت يسجل ذروة 2019 بفعل آمال بشأن التجارة الأمريكية الصينية

برنت يسجل ذروة 2019 بفعل آمال بشأن التجارة الأمريكية الصينية
حقل للنفط في السعودية - أرشيف رويترز
weam.co/573668
الوئام - وكالات

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها للعام 2019، مدعومة بآمال قرب إنهاء نزاع الرسوم التجارية الصيني الأمريكي وبعد أن فاقت بيانات التجارة الصينية شاملة واردات الخام التوقعات.

وكانت عقود خام القياس العالمي برنت عند 64.35 دولار للبرميل، مرتفعة 74 سنتا بما يعادل 1.1% عن الإغلاق السابق. وسجل برنت ذروة 2019 عند 64.43 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 1.1% مقارنة مع أحدث تسوية إلى 54.46 دولار للبرميل.

وتعزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات تمضي على نحو “جيد جدا”.

وتدعمت الأسواق أيضا ببيانات تبعث على التفاؤل للتجارة الصينية شملت النفط الخام.

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