“مدني العاصمة المقدسة”: تنبيه حول التقلبات الجوية المؤثرة على مكة المكرمة

مكة المكرمة - الوئام - ناصر السلمي:

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وورود توقعات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تتضمن هطول أمطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وذلك خلال اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر جمادى الثاني للعام ١٤٤٠ه‍.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناءالبرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.