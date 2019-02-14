التحالف العربي يحمل ميليشيات الحوثي مسؤولية تهديد اتفاق السويد وحرية الملاحة البحرية

الوئام - وكالات

حمل تحالف دعم الشرعية في اليمن، ميليشيات الحوثي الإرهابية، مسؤولية القيام بأي عمليات عدائية من شأنها تهديد اتفاق السويد وحرية الملاحة البحرية.

وأعلن التحالف، اليوم، أن قواته أبدت كامل الانضباط في وجه الاستفزازت الحوثية التي تجاوزت 1400 اختراق منذ توقيع اتفاق السويد، لافتا إلى أن الميليشيات الانقلابية غير مهتمة بتطبيق اتفاق السويد وتتعمد التعطيل لكسب الوقت لبناء قدراتها العسكرية.

ودعا التحالف العربي، الأمم المتحدة والمبعوث الدولي للضغط على ميلشيات الحوثي لتنفيذ اتفاق السويد، منوها أنه لم يسجل خلال الأسابيع الستة الماضية أي تقدم ملحوظ في تنفيذ اتفاق السويد.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي، مواقع الحوثيين في مديرية قفلة غدر بمحافظة عمران اليمنية دعما لانتفاضة القبائل ضد المتمردين.