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أمطار تؤدي لجريان السيول

“مدني الطائف” يحذر المواطنين والمقيمين من حالة الجو

“مدني الطائف” يحذر المواطنين والمقيمين من حالة الجو
weam.co/573704
الطائف - الوئام:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما، اليوم الخميس، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، وقد تؤدي إلى جريان السيول، ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، من الساعة 10:00 وحتى الساعة 19:00، على محافظة الطائف، والأجزاء المجاورة لها.

في السياق، نبه العقيد ناصر بن سلطان الشريف، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين، أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصيا بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

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