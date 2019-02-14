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يحتوي على مادة دوائية

“الغذاء والدواء” تحذر: عسل “Ghost Honey” مخالف للائحة الفنية

“الغذاء والدواء” تحذر: عسل “Ghost Honey” مخالف للائحة الفنية
weam.co/573710
الوئام - متابعات

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك جميع منتجات عسل العلامة التجارية (Ghost Honey)، بسبب احتوائها على مادة دوائية ومخالفتها اللائحة الفنية المعتمدة لعسل النحل.

وأوضحت الهيئة أن منتجات عسل العلامة التجارية (Ghost Honey) المنتج بواسطة شركة الكفاءة الدولية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحتوي على المادة الدوائية (Vardenafil) التي تُستخدم تحت إشراف طبي، خصوصاً لمرضى الضغط والقلب و كبار السن، إضافة إلى ارتفاع مادة (هيدروكسي ميثيل فورفورال) في العسل عن الحد المسموح به في اللائحة الفنية المعتمدة لعسل النحل (رقم GSO 147/2008).

مشيرة إلى أن تلك المادة تتكون في ظروف تخزين سيئة، وتعرض المنتج للحرارة المرتفعة، وقد يسبب التعرّض للمادة بنسب مرتفعة على المدى الطويل أضراراً صحية للمستهلك.

وألزمت الهيئة وكيل المنتجات بسحبها من الأسواق، وأوصت المستهلكين بتجنب استهلاك تلك المنتجات والتخلّص مما لديهم منها فوراً، مشيرةً إلى أنها ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق منها.

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