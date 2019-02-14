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الخميس المقبل

المرور يبدأ الرصد الآلي لمخالفتين بجازان

المرور يبدأ الرصد الآلي لمخالفتين بجازان
weam.co/573715
الوئام - متابعات

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، البدء في الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، بمنطقة جازان، بعد 7 أيام.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر “تويتر”، تغريدة، جاء فيها أن العد التنازلي بدأ للرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، مضيفًا أنه سيبدأ التطبيق بعد سبعة أيام في منطقة جازان.

وكان أمن الطرق أعلن، مساء أمس، أنه سيبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة على الطرق الخارجية بعدة مناطق ومنها منطقة جازان.

وتسعى إدارة المرور وإدارة أمن الطرق من تطبيق المخالفتين والمخالفات الأخرى إلى رفع مستوى السلامة المرورية، سعيًا للحد من الحوادث المرورية المرعبة.

يذكر أن قيمة المخالفة على الطرق السريعة ستكون بالقيمة نفسها داخل المدن؛ حيث ستراوح بين 150 و300 ريال بالنسبة إلى عدم ربط الحزام، وبين 500 و900 ريال لاستخدام الجوال أثناء القيادة.

 

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