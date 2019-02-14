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الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند مستوى 8626.28 نقطة

الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند مستوى 8626.28 نقطة
weam.co/573719
واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 9.06 نقطة ليقفل عند مستوى 8626.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 92 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 92 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلي ريت1, أسيج, الأسماك, جاكو, وأسلاك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخضري, الراجحي ريت, صناعة الورق, المتحدة للتأمين, والأهلية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.81% و 9.98%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية, الإنماء، دار الأركان, كيان السعودية, والخزف السعودي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, الإنماء, الأسماك، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، منخفضًا 14.22 نقطة ليقفل عند مستوى 3430.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 92 ألف سهم تقاسمتها 221 صفقة.

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