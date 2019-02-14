التعليقات: 0

ضمن التصحيح الهيكلي

صندوق النقد العربي يقرض الأردن 96 مليون دولار

صندوق النقد العربي يقرض الأردن 96 مليون دولار
weam.co/573722
واس - الوئام:

وقعت وزارة المالية الأردنية اليوم، مع صندوق النقد العربي، اتفاقية يحصل بموجبها الأردن على قرض بقيمة 96 مليون دولار، وذلك في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي الأردني.
وقع الاتفاقية من الجانب الأردني وزير المالية الأردنية الدكتور عزالدين كناكرية، ومن الصندوق المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.
ويدعم القرض المُقدم من الصندوق بحسب بيان صحفي، جهود الحكومة الأردنية لمواصلة الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، بما يُعزّز من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، ويدعم الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي وتطوير نظم الدفع والتسويات ومنظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي.
ومع التوقيع على هذا القرض، يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق إلى المملكة الأردنية الهاشمية حتى الآن ثلاثة وعشرين قرضاً، قيمتها الإجمالية حوالى 778 مليون دولار أمريكي.

روابط ذات صلة

الأردن يدين مشروع “بيت هاليباه” التهويدي قرب ساحة البراق

الأردن يدين مشروع “بيت هاليباه” التهويدي قرب ساحة البراق

استمرار اجتماعات ملف الأسرى باليمن.. والحوثيون يواصلون التعنّت

استمرار اجتماعات ملف الأسرى باليمن.. والحوثيون يواصلون التعنّت

الأردن يستضيف جولة جديدة من المحادثات بشان الأسرى في اليمن

الأردن يستضيف جولة جديدة من المحادثات بشان الأسرى في اليمن

انتهاء الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن

انتهاء الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>