«تخصصي العيون» يفوز بجائزة الصحة للمبادرات التطوعية النوعية

الرياض- الوئام:

حصل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على جائزة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة للمبادرات التطوعية النوعية التي أطلقها تحت شعار “العيون لكم”.

ونفذت مبادرة “العيون لكم” في مدينة حائل وهدفت إلى الوصول للمريض في مقر إقامتة وتقليص فترة قوائم الانتظار للمراجعين وشملت المبادرة علاج (100) حالة تضمنت (40) عملية الساد مع زراعة العدسة.

إضافة إلى حقن (50) مريض بحقن الافاستن لمرضى إعتلال الشبكية السكري وصاحب الحملة برامج للتوعية والتثقيف الصحي وتم تنفيذ المبادرة خلال يوم واحد وقام بها فريق متطوع من الأطباء والعاملين في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

وكان المستشفى أطلق حزمة من المبادرات التطوعية المصاحبة ضمن مبادرات تطوعي صحة 2 لعام 2018 حيث كانت المبادرة الأولى تحت شعار “في غمضة عين” للتوعية بخطورة اقلام الليزر وهدفت لتوعية “1000” طالب وطبقت في أربع مدارس في مدينة الرياض.

أما المبادرة الثانية نفذت تحت شعار “سلامة عينيك” وهدفت لنشر الوعي الصحي للوقاية من إصابات العين وكيفية إجراء الاسعافات الاولية وطبقت في مترو الرياض وتم توعية “300” عامل.

والمبادرة الثالثة “بعينيك نهتم” ركزت على نشر ثقافة الاهتمام بالعين وإجراء الكشف الوقائي واستفاد من تلك المبادرة “300” مواطن.

أما المبادرة الرابعة التي اطلقها المستشفى تحت شعار “ساعدني لأرى” هدفت لنشر ثقافة التبرع بالقرنية ومساعدة المرضى الذين هم بحاجة لها ونظمت في مدينة الرياض ونجحت المبادرة في الحصوول على أكثر 350 متبرع للقرنية.

ويأتي تنظيم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لتلك المبادرات في إطار دور المستشفى في خدمة المجتمع.