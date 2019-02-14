اتحاد الجودو يرد على المشككين: لدينا ما يثبت إنجازاتنا

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استنكر الاتحاد السعودي للجودو، في بيان، اليوم الخميس، الحملة المشككة في إنجازات منتخب المملكة لفئة الناشئين، من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والصحف الإلكترونية، وبعض الكتاب.

وقال الاتحاد، في بيان، إن الاتحاد السعودي للجودو يستنكر الحملة المشككة في الإنجاز الذي حققه المنتخب السعودي للجودو لفئة

الناشئين في بطولة تالين الدولية للجودو المقامة في دولة أستونيا، بالحصول على ثلاثة ميداليات.

وأضاف البيان أن الناشئين هم: إبراهيم عسيري (ميدالية فضية)، وحسين الصغير (برونزية)، ومحمد المالكي (برونزية).

وأفاد الاتحاد: تمت مخاطبة سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وإرفاق جميع المستندات التي تثبت حصول اللاعبين على هذه الميداليات من قبل رئيس الاتحاد الإستوني، المستضيف لهذه البطولة.

واختتم: الاتحاد طلب من سموه (رئيس هيئة الرياضة) بمحاسبة كل من أساء إلى الاتحاد أو أحد منسوبيه، في وسائل التواصل الاجتماعي.