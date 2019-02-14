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مرتضى منصور يهاجم صلاح: “إحنا بنحبك ركز في ليفربول”

مرتضى منصور يهاجم صلاح: “إحنا بنحبك ركز في ليفربول”
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هاجم رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تغريدته التي انتقد فيها التعصب الجماهيري داخل مصر قبل أيام.
وكان صلاح قد نشر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، الاثنين، قال فيها: “مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت. هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟”.
وفي حوار تلفزيوني، هاجم منصور أفضل لاعب في إفريقيا، قائلا: “خليك في ليفربول يا صلاح وركز هناك أفضل لك”.

وأضاف: “محمد صلاح لا يعيش معنا ولا يأكل أكلنا، ولا يشرب معنا، من فضلك احنا بنحبك، ابعد انت عن القصة دي، علشان انت مش عارف القصة ماشية إزاي”.

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