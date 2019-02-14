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“كنوز باغوز”.. ماذا يوجد داخل معقل داعش الأخير؟

“كنوز باغوز”.. ماذا يوجد داخل معقل داعش الأخير؟
weam.co/573768

يتطلع العالم نحو قرية “باغوز”، المعقل الأخير لتنظيم “داعش” الإرهابي في الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات على الحدود السورية مع العراق.
معلومات تشير إلى أن فلول التنظيم تتحصن هناك وبحيازتها أسلحة ثقيلة، وعشرات الأطنان من الذهب وملايين الدولارات.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن باغوز تحتضن 40 طنا من الذهب، وعشرات الملايين من الدولارات.
وفي ديسمبر الماضي، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن مسلحي تنظيم داعش في العراق وسوريا، وضعوا أيديهم على مبالغ طائلة بالعملة الصعبة والعراقية، فضلا عن سبائك من الذهب تقدر بمئات الملايين.
وتشن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على نحو ربع البلاد، معركة لاستعادة آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش في سوريا، عبر حملة تدعمها الولايات المتحدة على داعش.

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