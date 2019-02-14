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ضبط وافدين أداروا مصنع مشغولات ذهبية بشقة سكنية في الخبر

ضبط وافدين أداروا مصنع مشغولات ذهبية بشقة سكنية في الخبر
weam.co/573770
الوئام - متابعات

ألقى مفتشو مكتب العمل في الخبر القبض على 10 عمال وافدين يمارسون تصنيع المشغولات الذهبية بطريقة غير مصرح بها داخل إحدى الشقق السكنية في الخبر الشمالية.

وبمشاركة شرطة وبلدية محافظة الخبر، اتضح أن العمالة الوافدة خالفت نظام العمل والإقامة بتصنيع المشغولات الذهبية دون تصريح، ووضعوا كاميرات مراقبة على مداخل ومخارج العمارة السكنية.

وفتحت إدارة التفتيش في مكتب العمل تحقيقا مع 3 من الوافدين المضبوطين، وأحيلوا لإدارة العاملين لاستكمال إجراءات الترحيل.

وذكر مدير مكتب العمل آل بن علي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملات وطن بلا مخالف، لتتبع مخالفي نظام العمل والإقامة.

 

 

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