وزير خارجية بولندا: أنشطة إيران “الخبيثة” كانت موضوعا رئيسيا خلال قمة وارسو

الوئام - متابعات

صرح وزير خارجية بولندا، ياسيك تشابوتوفيتش، إن سياسات إيران وأنشطتها الخبيثة كانت موضوعا رئيسيا في قمة وارسو.

ولفت تشابوتوفيتش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على هامش اجتماعات وارسو، إلى أنه تم أيضاً مناقشة أزمة اليمن وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلن وزير خارجية بولندا أنه تم خلال المؤتمر الاتفاق على تكوين مجموعات عمل لبحث مكافحة الإرهاب وطرق تمويله، ومواجهة نشر الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط.

وأكد تشابوتوفيتش أن العديد من الوفود المشاركة بمؤتمر وارسو أوضحت خطر النظام الإيراني على استقرار الشرق الأوسط والعالم، منوها في الوقت نفسه بأن المشكلات في الشرق الأوسط معقدة والاتحاد الأوروبي لا يستطيع حلها بمفرده.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، خلال المؤتمر أيضاً، إن هناك حاجة للمزيد من العقوبات على النظام الإيراني.

ولفت أيضاً إلى أن النظام الإيراني يخرق بشكل واضح القرارات الأممية حول التجارب الصاروخية، مؤكدا أيضاً أن الإرهاب ليس ظاهرة قاصرة على مكان بعينه، لكنه ينتقل إلى أوروبا وأمريكا.