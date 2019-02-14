التعاون يقسو على أحد برباعية نظيفة

هزم التعاون نظيره أحد برباعية نظيفة، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين للمهاجم النيجري عبد الفتاح آدم، الذي أكملها ثلاثية بالشوط الثاني، قبل أن يضيف ليندر تاومبا الهدف الرابع.

رصيد التعاون ارتفع بهذا الفوز إلى 33 نقطة مرتقيا للمركز الخامس بدلا من الوحدة، فيما حافظ أُحد على بقائه في القاع بـ12 نقطة فقط.