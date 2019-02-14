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تريزا ماي تخسر تصويتا في مجلس العموم حول استراتيجية التفاوض بشأن بريكست

تريزا ماي تخسر تصويتا في مجلس العموم حول استراتيجية التفاوض بشأن بريكست
weam.co/573780
الوئام - متابعات

خسرت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، الخميس، تصويتا في مجلس العموم البريطاني حول استراتيجية التفاوض بشأن بريكست.

قال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي إن بريطانيا ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي في الشهر المقبل سواء باتفاق أو دون اتفاق ما لم يقدم التكتل تنازلات تتيح للبرلمان دعم اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقال باركلي إن التشريع الذي جرى اعتماده في العام الماضي، ويعني أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس/آذار باتفاق أو دون اتفاق، له الأولوية على تحرك برلماني في الشهر الماضي يرفض الخروج دون اتفاق.

وذكر باركلي أن نواب البرلمان البريطانيين ينبغي أن يدعموا خطة الحكومة المستمرة لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج مع بروكسل وأن يمنحوها المزيد من الوقت لإنهاء عملها.

ويجري البرلمان تصويتا رمزيا اليوم بشأن إعادة التأكيد على دعمه لجهود ماي لإجراء تغييرات على اتفاق الانفصال لتهدئة مخاوف النواب بشأن جزء من الاتفاق يتعلق بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية.

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