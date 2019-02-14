غدا.. تكريم ألف من رجال النظافة في مكة المكرمة

مكة الوئام حجب العصيمي

يرعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، غدا، الجمعة الموافق 1440/6/10هـ بصالة نادي الوحدة الرياضي (ملتقى رجال النظافة 3) والذي ينظمهُ مركز حي العمرة وفريق معا التطوعي التابعين لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، تحت إشراف أمانة العاصمة المقدسة ، وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية، حيث يأتي الملتقى للعام الثالث على التوالي.

ويهدف الملتقى لتكريم رجال النظافة وإبراز دورهم الهام في المحافظة على نظافة العاصمة المقدسة، ويشتمل على مسابقات حركية و منافسة على كأس معالي أمين العاصمة المقدسة بمناورة كروية بين رجال النظافة وفريق معاً التطوعي، ثم يتم تقديم الهدايا لرجال النظافة.

وسوف تكريم مجموعة من العاملين في جهاز النظافة والبالغ عددهم (1000) عامل، وتناول طعام العشاء، لمد جسور التواصل المجتمعي وتقوية أواصر المحبة والأخوة مع هذه الفئة الغالية على قلوب