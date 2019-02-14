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8 قتلى من التيار الصدري في انفجار شمالي بغداد

8 قتلى من التيار الصدري في انفجار شمالي بغداد
weam.co/573783
الوئام - متابعات

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن 8 عناصر من فصائل سرايا السلام التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر قتلو بانفجار عبوة ناسفة استهدف دورية لهم شمالي بغداد، الخميس، حسبما أفادت مصادر أمنية عراقية.

وقال مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، إن “عبوة ناسفة انفجرت في دورية تابعة لقوات سرايا السلام، لدى مرورها على الطريق السريعة، قرب مدينة سامراء، مما أدى إلى مقتل 8 منهم وإصابة آخرين بجروح”.

وأوضح المصدر أن من بين القتلى مسؤول فوج التدخل السريع في مدينة سامراء.

وتنتشر قوات سرايا السلام منذ نحو 5 أعوام في مدينة سامراء ومحيطها.

وجاء انتشار القوات عقب اجتياح تنظيم داعش للعراق في منتصف عام 2014، وسيطرته على ما يقارب ثلث مساحة البلاد، من ضمنها أراض شاسعة في محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية، التي تنتمي لها مدينة سامراء.

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