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ماذا وراء “احتفال الزبدة” الخاص بلاعب ريال مدريد أسينسيو؟

ماذا وراء “احتفال الزبدة” الخاص بلاعب ريال مدريد أسينسيو؟
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الوئام - متابعات

احتفال من نوع خاص قام به النجم الشاب ماركو أسينسيو في المواجهة الصعبة التي خاضها فريقه ريال مدريد الإسباني على أرض أياكس أمستردام الهولندي الأربعاء، والتي حسمها بتسجيله هدف الفوز بالدقائق الأخيرة.

وأظهرت الكاميرات أسينسيو بعد تسجيله هدف الفوز في ذهاب دور الـ16 على ملعب يوهان كرويف في أمستردام، وهو يحرك يديه كما لو كان يفرد الزبدة على الخبز.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن هذه الحركة كانت بسبب إحياء اللاعب ذكرى وفاة والدته الهولندية، التي كانت تصنع له زبدة الفول السوداني مع الخبز كلما كان يسافر معها إلى هولندا.

ولطالما أهدى أسينسيو أهدافه التي يسجلها لوالدته ماريا فيليمسيم التي توفيت عام 2011، عندما كان يبلغ 16 عاما فقط.

وتربط أسينسيو علاقة قوية بعائلة والدته الهولندية، حتى إن اسمه “ماركو” كان تيمنا بأسطورة كرة القدم الهولندية ماركو فان باستن، وفقا للصحيفة.

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