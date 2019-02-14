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شرطة الرياض تضبط شابين أنزلا سيدة من مركبة وسرقا السيارة

شرطة الرياض تضبط شابين أنزلا سيدة من مركبة وسرقا السيارة
weam.co/573798
ألقت أجهزة الأمن في الرياض، اليوم، القبض على شابين  أنزلا سيدة من مركبة وسرقا السيارة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن دوريات الأمن بمدينة الرياض باشرت في تمام الساعة ١١:٥٥ من مساء يوم الأحد  الموافق ١٤٤٠/٦/٥ بلاغاً من مواطن عن قيام شخص مجهول بإرغام زوجته، تحت تهديد السلاح، بمغادرة مركبته التي كانت متوقفة بوضع التشغيل، وسرقتها، حيث تم على الفور تكثيف التحريات وإجراءات البحث والاستدلال التي نتج عنها القبض على الجاني، مواطن في العقد الثالث من العمر، وبمعيته مواطن آخر، من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، وهما يستقلان مركبة تم تغيير معالمها واستخدام لوحات مسروقه عليها ، وقد جرى إيقافهما ، ومباشرة الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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