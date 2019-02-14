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قبائل عمران تنتفض على الحوثيين وتأسر 30 من الميليشيا

قبائل عمران تنتفض على الحوثيين وتأسر 30 من الميليشيا
weam.co/573806
الوئام - متابعات

أفادت وسائل إعلام يمنية، الخميس، بأن قبائل قفلة عذر في محافظة عمران تأسر 30 من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

بينما حررت قوات الجيش الوطني، مواقع عسكرية جديدة في جبهة عاكفة بمحافظة صعدة بعد معارك ضد ميليشيات الحوثي.

وأكد قائد لواء حرب العميد محمد الغنيمي، أن الجيش الوطني تمكن من تحرير مربع شاجع ووادي الاشر وحصن الحماد في منطقة الرزامي.

وطبقاً للمصدر، فقد أسفرت المعارك عن مقتل القيادي في جبهة الرزامي المدعو أركان مهدي الجبري المكنى بـأبو حمزة.

ويواصل الجيش الوطني تقدماته المستمرة في عدد من جبهات محافظة صعدة لتحريرها من ميليشيات الحوثي.

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