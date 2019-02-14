أمطار على هذه المناطق.. ومناشدات للسائقين بتوخي الحيطة والحذر

تشهد العاصمة المقدسة مكة المكرمة، الآن، أمطارا غزيرة، خاصة على أجزء متفرقة من طريق (رنية – بيشة)، (رنية- وادي الدواسر)، وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية سائقي الطريق باتخاذ الحيطة والحذر.

وهطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت الهدا ومسرة والخالدية وقروى والمنطقة المركزية والسلامة وباب الريع.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمسافرين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب, مشددةً على ضرورة إتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ من مساء اليوم حتى الساعة الثالثة من يوم غدٍ الجمعة، وتشمل كل من محافظة حفر الباطن والقيصومة والخفجي والأجزاء المجاورة لها.