الرياض- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الجمعة الموافق 15-2-2019 فريقا يوفنتوس وفروسينوني ضمن الأسبوع الرابع والعشرون في مباريات الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

السيدة العجوز تدخل لقاء اليوم بعد فوز آخر لقاء بثلاثية دون رد علي ساسولو وافتتح التهديف سامي خضيرة ويستمر اليوفي بصدارة الدوري.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

ويدخل فريق يوفنتوس وهو متصدر جدول ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة وهو يوسع الفارق بفوزه في لقاء اليوم لأكثر من عشر نقاط بينه وبين نابولي الوصيف بالدوري.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

في الجانب الأخر يدخل فروسينوني في أخر الجدول برصيد 16 نقطة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

المباراة ستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت الرياض.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

من جانبه كشف ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمباراة فروسينوني، والمقرر لها غدًا الجمعة، بملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الأسبوع 24 من الدوري الإيطالي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

وشهدت القائمة عودة جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي، اللذين غابا عن المباريات الأخيرة لليوفي، بسبب إصابات مختلفة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

وجاءت قائمة البيانكونيري كالتالي:

تشيزني، بيرين، بنسوليو، دي تشيليو، جورجيو كيليني، كاسيريس، بارزالي، ليوناردو بونوتشي، جواو كانسيلو، روجاني، سبينازولا، بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، إيمري كان، بنتانكور، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، ماندزوكيتش، مويس كين، بيرنارديسكي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

كما تحدث ماسيميليانو أليجري، مدرب نادي يوفنتوس، عن المواجهة المرتقبة ضد فروسينوني في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي للمباراة: “يجب علينا أن نحصد الثلاث نقاط أمام فروسينوني، لأن الثلاث نقاط سيمهدوا طريقنا تجاه بطولة الدوري، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار بأن هذا الفريق فاز خارج دياره ثلاث مرات”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

وتابع: يجب علين أن نفوز بالمباراة، لكي نستعد جيداً لمباراة دوري الأبطال، كيليني لن يشارك، برزالي كان بعيداً لذلك سيجلس على مقاعد البدلاء ولكن بونوتشي سيبدأ أمام فروسينوني”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

وأضاف: سنرى حالة روجاني غداً، ولكن لدينا كاسيريس جاهز للمباراة، ماتويدي لن يلعب في مباراة اليوم ولكن ديبالا وأرقامه حالياً مع يوفنتوس تثبت بأنه من أفضل اللاعبين هنا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

وأكمل: تشيزني سيشارك بالمباراة، رامسي لاعب رائع، سنتحدث عنه في الشهور القادمة أكثر.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

يذكر فأن يوفنتوس يحتل حالياً المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري الايطالي برصيد 63 نقطة بعد خوض 23 مباراة حتى الآن.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وفروسينوني في الدوري الايطالي

البطولة: الدوري الايطالي لكرة القدم

المباراة: يوفنتوس ضد فروسينوني الأسبوع: 24

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 15-2-2019 في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت الرياض.

الملعب: أليانز ستاديوم (تورينو)

القنوات الناقلة للمباراة:

Gol TV spain

Sport TV 3

beIN SPORTS HD 4

beIN SPORTS HD 3 FR

Arena Sport 4 HD Cro

Eleven Sports 2 HD

CBC SPORT HD

Eleven Sports 1 Belgium