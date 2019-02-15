الرياض- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الجمعة الموافق 15-2019 فريقا بايرن ميونخ ضمن مباريات الدوري الألماني والتي ستكون في الأسبوع الثاني والعشرون.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج بث مباشر في الدوري الألماني

البايرن يحاول أن يستعد جيداً لأقوي مبارياته في دوري أبطال أوروبا القادمة أمام فريق ليفربول وسيحاول أن يفوز لقاء اليوم بالدوري قبل استقبال الريدز في اللقاء القادم والذي سيحتاج مساندة الجماهير.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج بث مباشر في الدوري الألماني

يدخل فريق بايرن ميونخ مباراة اليوم وهو في المركز الثاني برصيد 45 نقطة ويحاول الفوز ليقترب من متصدر الدوري فريق بروسيا دورتموند الذي يحلق بالصدارة برصيد 50 نقطة سيحاول بايرن أن يقدم أفضل مبارياته أمام فريق أوجسبورج وليفربول.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج بث مباشر في الدوري الألماني

المباراة المثيرة ستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت الرياض.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج بث مباشر في الدوري الألماني

من جانبه أكد نيكو كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونخ الألمانى على جاهزية لاعبيه لمباراتى أوجسبورج بالدوري الألمانى وليفربول في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل على الترتيب.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج بث مباشر في الدوري الألماني

ويواجه بايرن ميونخ نظيره أوجسبورج في الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الألمانى الجمعة المقبل، فيما يحل ضيفاً على ليفربول الثلاثاء من نفس الأسبوع بذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب “أنفيلد”.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج بث مباشر في الدوري الألماني

وقال مدرب بايرن ميونخ أن لاعبى البافارى جاهزون للمباراتين باستثناء آريين روبن وكورينتين توليسو.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج بث مباشر في الدوري الألماني

وأضاف كوفاتش قائلاً: الجميع شارك في التدريبات الجماعية باستثناء آريين وكورينتين، حتى نوير لم يعد لديه أي شكوى، وسيكون متاحًا للتواجد معنا اليوم الجمعة.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج بث مباشر في الدوري الألماني

وعن تقليل الفارق مع بروسيا دورتموند بجدول مسابقة الدوري الألمانى ضد أوجسبورج علق مدرب بايرن ميونخ قائلاً:اللاعبون يعلمون أن الفوز سيقلص الفارق مع دورتموند كما أن المباراة سينعكس تأثيرها على مواجهتنا المقبلة مع ليفربول في دوري الأبطال.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج بث مباشر في الدوري الألماني

وأشار مدرب البايرن قائلاً: لا ينبغي علينا التقليل من شأن أوجسبورج.. اللاعبون يعلمون ذلك، ولا يحتاجون لنصائح بشأن هذا الأمر.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج بث مباشر في الدوري الألماني

وأختتم نيكو كوفاتش تصريحاته، مشيداً بقوة ليفربول قبل المواجهة المرتقبة الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج بث مباشر في الدوري الألماني

موعد مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج في الدوري الألماني

البطولة: الدوري الألماني الدرجة الأولى

المباراة: أوجسبورج ضد بايرن ميونيخ الأسبوع: 22

الملعب: إمبولس أرينا

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 15-2019 في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت الرياض.

القنوات الناقلة للمباراة:

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 5

beIN SPORTS HD 2 FR

IRIB Varzesh

Movistar Liga de Campeones HD

BT Sport 3 / HD

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 2 Belgium