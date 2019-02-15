الرياض- الوئام:

يستعد فريق الاتحاد لمواجهة الرائد، مساء اليوم الجمعة الموافق 15-2-2019، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

ويدخل الاتحاد باحثًا عن الفوز لتحقيق العلامة الكاملة في اللقاء والهروب من منطقة الخطر في ترتيب جدول الدوري.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

المباراة المثيرة اليوم هامة للغاية خارج ديار الاتحاد ضمن منافسة الجولة الـ20 من الدوري السعودي، وتجرى أحداثها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

ستكون المباراة في تمام الساعة السابعة والثلث بتوقيت القاهرة والثامنة والثلث بتوقيت الرياض.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

وقبل هذه المباراة تعرض اللاعب المغربي مروان دا كوستا مدافع نادي الاتحاد للإصابة في المران المسائي للفريق حيث سيغيب عن الفريق في مباراته ضد الرائد بالدوري السعودي اليوم الجمعة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

وفضل بيليتش إراحة دا كوستا في مباراة الرائد، وعدم المجازفة به واكتمال شفائه بشكل نهائي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

‏وسيكون مدافع نادي الاتحاد جاهزًا لمواجهة الهلال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

وتعاقد نادي الاتحاد مع مروان دا كوستا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

البطولة: كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)

المباراة: الرائد ضد الاتحاد الأسبوع: 20

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 15-2-2019 في تمام الساعة السابعة والثلث بتوقيت القاهرة والثامنة والثلث بتوقيت الرياض.

القنوات الناقلة للمباراة:

الرياضية السعودية 1