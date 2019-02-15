التعليقات: 0

في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زاي

حسين عبدالغني: مواجهة الوصل الإماراتي صعبة

حسين عبدالغني: مواجهة الوصل الإماراتي صعبة
weam.co/573838
ابوظبي- الوئام:

شدد لاعب فريق أهلي جدة السعودي حسين عبدالغني، على صعوبة لقاء فريقه أمام مضيفه الوصل الإماراتي، المقرر إقامته يوم غد السبت، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم.

وقال عبدالغني في تصريحات صحافية إن المباراة تجمع بين فريقين كبيرين وشقيقين، موضحاً أن التنافس داخل الملعب فقط.

وأشار إلى أن اللقاء لن يحسم في الذهاب، حيث قال: “ناك شوط آخر ينتظرنا في المملكة، وأتوقع مباراة جماهيرية بين الفريقين سواء هنا في الإمارات أو إياباً بالسعودية.

يذكر أن الأهلي تأهل لدور الثمانية بالمسابقة بعد تغلبه على وفاق سطيف الجزائري 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، فيما اجتاز الوصل عقبة الأهلي المصري في دور الستة عشر.

روابط ذات صلة

حسين عبدالغني يقيم مأدبة عشاء للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالأهلي (صور)

حسين عبدالغني يقيم مأدبة عشاء للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالأهلي (صور)

شاهد.. أول ظهور لحسين عبدالغني بقميص الأهلي: “ضحكات وترحيب خاص”

شاهد.. أول ظهور لحسين عبدالغني بقميص الأهلي: “ضحكات وترحيب خاص”

مشاهدة مباراة الاهلي واحد بث مباشر في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاهلي واحد بث مباشر في الدوري السعودي

16 فبراير موعداً للقاء الهلال السعودي والاتحاد السكندري بكأس زايد

16 فبراير موعداً للقاء الهلال السعودي والاتحاد السكندري بكأس زايد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>